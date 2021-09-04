ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في الجولة الثانية من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يحل المنتخب السعودي ضيفًا ثقيلاً على منتخب عمان في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، وذلك في الجولة الثانية من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

فاز أصحاب الأرض في المباراة الأولى على اليابان، في مفاجأة قوية هزت أركان القارة الآسيوية، فالساموراي كان أحد المرشحين وبقوة على حيازة صدارة المجموعة.

أما المنتخب السعودي فقد فاز على فيتنام في مباراة الجولة الأولى في العاصمة الرياض، ليصبح في المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف فقط عن أستراليا المتصدر وعمان صاحب المركز الثالث.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.

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ما هو موعد مباراة السعودية وعمان؟

موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 هو يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت مسقط.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وقد خصصت المجموعة الجديدة القناة السابعة SSC7 لنقل مباراة السعودية وعمان، والتي نقلت من قبل مباراة السعودية وفيتنام.

كيف تشاهد مباراة السعودية وعمان عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 على شاهد، حيث تم الإعلان عن إتاحتها مجانًا بتقنية HD.

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* فقط في السعودية #الرياضة_على_شاهد_وGOBX pic.twitter.com/C3Mx1JiEEc — SHAHID (@ShahidVOD) August 31, 2021

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب عمان - السعودية الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

19:00 السعودية، 20:00 عمان شاهد VIP مجمع السلطان قابوس

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية...