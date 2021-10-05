ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في الجولة الثالثة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان في الجولة الثالثة من الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.

فاز الأخضر بمباراتيه السابقتين على فيتنام وعمان على التوالي، ليتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن أستراليا صاحب الصدارة.

المنتخب الياباني تعرض لخسارة مفاجئة في المباراة الأولى من المنتخب العماني، لكنه استجمع قواه سريعًا وتغلب على الصين في المباراة الثانية، ليحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.

ما هو موعد مباراة السعودية واليابان؟

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 هو يوم الخميس 7 أكتوبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وقد خصصت المجموعة الجديدة القناة السابعة SSC7 لنقل مباراة السعودية واليابان، والتي نقلت من قبل مباريات المنتخب السعودي في سبتمبر الماضي.

كيف تشاهد مباراة السعودية واليابان عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 على شاهد، كذلك متابعتها عن طريق البث المباشر الذي يقدمه جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - اليابان الخميس 7 أكتوبر 2021،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC الجوهرة المشعة

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية واليابان؟

قناة SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية...