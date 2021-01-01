ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وكينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلاً على منتخب كينيا على ملعب نيايو الوطني، وذلك في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

لم يخسر المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض 4 مباريات خسر في اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوي مع جزر القمر برصيد 8 نقاط.

أما المنتخب الكيني فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم إفريقيا 2021.

جدول مباريات وترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا ستكون القناة الرابعة، وهي القناة التي تحمل رقم 6 في جهاز استقبال الشبكة القطرية على القمر سهيل سات.

موعد مباراة مصر وكينيا والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة كينيا - مصر الخميس 25 مارس 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS 4

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الرابعة الناقلة لمباراة مصر وكينيا، والمتواجدة على الأقمار سهيل سات ونايل سات ويوتل سات.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS 4 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع البث المباشر لمباراة مصر وكينيا عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة مصر وكينيا عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.