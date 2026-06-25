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كأس العالم
team-logoمصر
لومن فيلد
team-logoإيران
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أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
مصر ضد إيران
مصر
إيران

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات قدمت المتعة للمشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب مصر يواصل مشواره القوي في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام العراق بهدف تحقيق الفوز وضمان صدارة المجموعة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 هو صباح الأحد 27 يونيو 2026 على ملعب "لومن فيلد".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، السابعة صباحًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 7
لومن فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1  لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعلي محمد علي
beIN Max 1
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة مصر ضد إيران

مصرHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

5-4-1

Home team crestإيران
23
مصطفى شوبير
3
محمد هاني
2
ياسر إبراهيم
13
أحمد أبو الفتوح
5
رامي ربيعة
10
محمد صلاح
17
مهند لاشين
19
مروان عطية
8
إمام عاشور
11
مصطفى عبد الرؤوف زيكو
22
عمر مرموش
1
علي رضا بيرانفاند
3
إحسان حاج صافي
23
رامين رضائيان
13
محمد حسين كنعاني
4
شجاع خليل زاده
19
علي نعمتي
7
علي رضا جهانبخش
6
سعيد عزت الله
8
محمد موهيبي
14
سامان قدوس
9
مهدي طارمي

5-4-1

إيرانAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • حسام حسن

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • امير جالينوي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مصر وإيران في المباريات الأخيرة

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إيران
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين مصر وإيران في المباريات الأخيرة

ترتيب مصر وإيران في مجموعات كأس العالم 2026

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