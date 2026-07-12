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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
فرنسا ضد إسبانيا
فرنسا
إسبانيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

مباراة قوية لحساب نصف نهائي كأس العالم 2026 ستجمع كلًا من فرنسا وإسبانيا على ملعب لوس أنجلوس.

كلا المنتخبين تصدرا مجموعتيهما، ووصلت إسبانيا إلى نصف النهائي بعد إقصاء كل من النمسا والبرتغال وبلجيكا في الدور الثاني.

بينما وصل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي بعد إقصاء كل من السويد وباراجواي والمغرب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026؟

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 هو الثلاثاء 14 يوليو 2026 على ملعب "دالاس".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - نصف النهائي
إيه تي آند تي

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 و وbeIN Max 2 و  وbeIN Max 3  وbeIN Max 4 بتعليق عربي بجانب قناة 5 beIN Max بتعليق إنجليزي  وbeIN Max 6 بتعليق فرنسي.

كيف تشاهد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلة
TOD
beIN 4K HDR
beIN Max 1
beIN Max 2
beIN Max 3
beIN Max 4

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة فرنسا ضد إسبانيا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ديدييه ديشامب

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج فرنسا وإسبانيا في المباريات الأخيرة

فرنسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

إسبانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين فرنسا وإسبانيا في المباريات الأخيرة

فرنسا

آخر 5 مباريات

إسبانيا

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

8

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5
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