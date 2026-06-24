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كأس العالم
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جيليت
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شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
النرويج ضد فرنسا
النرويج
فرنسا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات قدمت المتعة للمشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخبا فرنسا والنرويج يلتقيان في مباراة بعنوان صراع الصدارة في المجموعة التي تضم إلى جانبهما كلًا من العراق والسنغال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026 هو يوم الجمعة 26 يونيو 2026 على ملعب "جيليت".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 9
جيليت

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2  لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRأحمد البلوشي
beIN Max 2
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة النرويج ضد فرنسا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ستال سولباكين

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • G. Stephan

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج فرنسا والنرويج في المباريات الأخيرة

النرويج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

فرنسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين فرنسا والنرويج في المباريات الأخيرة

النرويج

آخر مباراتان

فرنسا

1

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

2

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/2
سجل كلا الفريقين
1/2

ترتيب فرنسا والنرويج في مجموعات كأس العالم 2026

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