الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات قدمت المتعة للمشاهدين بكرة قدم رائعة.
منتخبا تونس وهولند يلتقيان في مباراة متباينة الأهداف، حيث يستهدف نسور قرطاج تقديم وجه مغاير لما قدموه في المباراتين الأوليين بينما تطمح الطواحين الهولندية لحسم الصدارة.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026؟
موعد مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026 هو يوم الجمعة 26 يونيو 2026 على ملعب "أروهيد".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت تونس.
ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 3 لبث المواجهة.
كيف تشاهد مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN 4K HDR
|عصام الشوالي
|beIN Max 3
|TOD