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مصعب صلاح

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنمسا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
إسبانيا ضد النمسا
إسبانيا
النمسا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنمسا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

تنطلق رحلة إسبانيا نحو تكرار إنجاز 2010 والفوز بكأس العالم من دور الـ 32 بمواجهة النمسا.

إسبانيا تأهلت في صدارة المجموعة الثامنة بعد التعادل مع كاب فيردي والفوز على المنتخب السعودي ثم أوروجواي.

أما النمسا فوصلت إلى وصافة المجموعة العاشرة بعد الفوز على الأردن والخسارة أمام الأرجنتين والتعادل مع الجزائر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنمسا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إسبانيا والنمسا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إسبانيا والنمسا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو مساء الخميس 2 يوليو 2026 على ملعب "صوفي" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
صوفي

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنمسا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1  بتعليق عامر الحوذيري وbeIN Max 3 بتعليق محمد بركات لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة إسبانيا والنمسا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا والنمسا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلة 
TODعامر الخوذيري
beIN 4K HDR
beIN Max 1
beIN Max 3محمد بركات

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا والنمسا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد النمسا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رالف رانجنيك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إسبانيا والنمسا في المباريات الأخيرة

إسبانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

النمسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين إسبانيا والنمسا في المباريات الأخيرة

إسبانيا

آخر 3 مباريات

النمسا

2

انتصاران

1

تعادل

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/3
سجل كلا الفريقين
2/3
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