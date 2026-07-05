يستضيف ملعب لومن فيلد في سياتل الأمريكية مواجهة تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

بلجيكا نجحت في الفوز على السنغال بعد عودة تاريخية رغم التأخر بثنائية نظيفة حتى الدقيقة 86 لكن عادت وانتصرت بنتيجة 3-2.

ووصل المنتخب الأمريكي لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الرابعة والفوز على البوسنة بثنائية نظيفة رغم النقص العددي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو فجر الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب "لومن فيلد" في مدينة سياتل الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية، الرابعة فجرًا بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 بتعليق حفيظ دراجي وbeIN Max 4 بتعليق عامر الخوذيري لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة المعلق TOD حفيظ دراجي beIN 4K HDR beIN Max 2 beIN Max 4 عامر الخوذيري

التشكيل المتوقع لمباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 20 فولارين بالوجون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج أمريكا وبلجيكا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين أمريكا وبلجيكا في المباريات الأخيرة