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كأس العالم
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لومن فيلد
team-logoبلجيكا
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مصعب صلاح

القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
بلجيكا
الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا
الولايات المتحدة الأمريكية

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب لومن فيلد في سياتل الأمريكية مواجهة تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

بلجيكا نجحت في الفوز على السنغال بعد عودة تاريخية رغم التأخر بثنائية نظيفة حتى الدقيقة 86 لكن عادت وانتصرت بنتيجة 3-2.

ووصل المنتخب الأمريكي لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الرابعة والفوز على البوسنة بثنائية نظيفة رغم النقص العددي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو فجر الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب "لومن فيلد" في مدينة سياتل الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية، الرابعة فجرًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
لومن فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 بتعليق حفيظ دراجي وbeIN Max 4 بتعليق عامر الخوذيري لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالمعلق
TODحفيظ دراجي
beIN 4K HDR
beIN Max 2
beIN Max 4عامر الخوذيري

التشكيل المتوقع لمباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا

الولايات المتحدة الأمريكيةHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبلجيكا
24
مات فريز
3
كريس ريتشاردز
16
ألكس فريمان
13
تيم ريم
5
أنتوني روبنسون
17
مالك تيلمان
4
تايلر آدمز
8
ويستون ماكيني
2
سيرجينيو ديست
10
كريستيان بوليسيتش
9
ريكاردو بيبي
1
تيبو كورتوا
4
براندون ميشيل
15
توماس مونييه
21
تيموثي كاستانيي
3
آرثر ثيت
11
جيريمي دوكو
23
نيكولاس راسكين
8
يوري تيليمانس
10
لياندرو تروسارد
7
كيفين دي بروين
9
روميلو لوكاكو

4-2-3-1

بلجيكاAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماوريسيو بوتشيتينو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رودي جارسيا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج أمريكا وبلجيكا في المباريات الأخيرة

أمريكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

بلجيكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين أمريكا وبلجيكا في المباريات الأخيرة

أمريكا

آخر 4 مباريات

بلجيكا

0

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/4
سجل كلا الفريقين
3/4
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