يبدأ منتخب ألمانيا رحلة الوصول إلى النهائي بمواجهة باراجواي في دور الـ 32 من مباريات كأس العالم 2026.

ألمانيا تأهلت للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية منذ الفوز باللقب في 2014 بعد صدارة المجموعة رغم الخسارة في الجولة الأخيرة أمام الإكوادور.

وكانت باراجواي بين أفضل ثوالث عن المجموعة الرابعة، لتصطدم بالمانشافت.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وباراجواي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ألمانيا وباراجواي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة ألمانيا وباراجواي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 29 يونيو 2026 على ملعب "جيليت" في مدينة بوسطن الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وباراجواي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة ألمانيا وباراجواي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا وباراجواي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة beIN 4K HDR beIN Max 2 beIN Max 4 TOD

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وباراجواي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة ألمانيا ضد باراجواي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جوليان ناجلسمان التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جوستافو ألفارو

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نتائج ألمانيا وباراجواي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين ألمانيا وباراجواي في المباريات الأخيرة