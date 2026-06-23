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كأس العالم
team-logoالإكوادور
ميتلايف
team-logoألمانيا
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
الإكوادور ضد ألمانيا
الإكوادور
ألمانيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب ألمانيا يواصل مشواره في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام الإكوادور وقد ضمن المانشافت صدارة مجموعتهم في البطولة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 25 يونيو 2026 على ملعب "ميتلايف".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 5
ميتلايف

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1  لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDR-
beIN Max 1
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الإكوادور ضد ألمانيا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيباستيان بيكاسيسي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوليان ناجلسمان

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ألمانيا والإكوادور في المباريات الأخيرة

الإكوادور
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ألمانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين ألمانيا والإكوادور في المباريات الأخيرة

الإكوادور

آخر مباراتان

ألمانيا

0

انتصار

0

تعادل

2

انتصاران

2

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/2
سجل كلا الفريقين
1/2

ترتيب ألمانيا والإكوادور في مجموعات كأس العالم 2026

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