مواجهة قوية للغاية ستجمع كلًا من المكسيك وإنجلترا لحساب دور الـ16 من كاس العالم 2026.

المكسيك تخطت عقبة الإكوادور بثنائية نظيفة، وضربت موعدًا مع إنجلترا التي تخطت بدورها الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 بهدفين مقابل هدف.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو الإثنين 6 يوليو 2026 على ملعب "أزتيكا".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وbeIN 4K HDR وbeIN Max 2 بتعليق حفيظ دراجي وbeIN Max 4 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة المعلق TOD حفيظ دراجي beIN 4K HDR beIN Max 2 beIN Max 4 خليل البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة المكسيك ضد إنجلترا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب خافيير أجيري التشكيل المتوقع البدلاء المدرب توماس توخيل

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نتائج المكسيك وإنجلترا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين المكسيك وإنجلترا في المباريات الأخيرة