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كأس العالم
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أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
فرنسا ضد المغرب
فرنسا
المغرب

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

تستمر رحلة المغرب نحو تكرار إنجاز النسخة الماضية في كأس العالم بمواجهة فرنسا في الدور ربع النهائي من البطولة.

المغرب تأهلت في وصافة المجموعة الثالثة بعد التعادل مع البرازيل في الجولة الأولى والفوز على اسكتلندا وهايتي.

ثم كان هناك فوز مغربي هام على هولندا، ثم إقصاء كندا أحد المستضيفين الثلاثة للبطولة.

أما فرنسا، فوصلت في صدارة مجموعتها بالعلامة الكاملة، ثم أقصت بشكل منطقي كلًا من السويد وباراجواي من دوري الـ32 والـ16.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 هو الخميس 9 يوليو 2026 على ملعب "بوسطن".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت المغرب.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
جيليت

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1  بتعليق جواد بدة.

كيف تشاهد مباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلة 
TODجواد بدة
beIN 4K HDR
beIN Max 1

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة فرنسا ضد المغرب

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ديدييه ديشامب

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • محمد وهبي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المغرب وفرنسا في المباريات الأخيرة

فرنسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين المغرب وفرنسا في المباريات الأخيرة

فرنسا

آخر 3 مباريات

المغرب

2

انتصاران

1

تعادل

0

انتصار

9

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/3
سجل كلا الفريقين
2/3
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