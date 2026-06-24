الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات قدمت المتعة للمشاهدين بكرة قدم رائعة.
منتخب العراق يواصل مشواره في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام السنغال بهدف تحقيق الفوز وانتظار فرصة صعبة للتأهل.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026؟
موعد مباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026 هو يوم الجمعة 26 يونيو 2026 على ملعب "بي إم أو فيلد".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 لبث المواجهة.
كيف تشاهد مباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN 4K HDR
|خليل البلوشي
|beIN Max 1
|TOD