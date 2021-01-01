ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب السعودية نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء 30 مارس 2021، وذلك في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا.

خاض الأخضر 4 مباريات في في التصفيات حتى الآن، فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أوزبكستان المتصدر، ونقطة عن سنغافورة صاحبة المركز الثالث.

أما المنتخب الفلسطيني، فيتواجد في قاع المجموعة بعد أن جمع 4 نقاطٍ فقط من 5 مباريات، وستكون مباراة المنتخب السعودي هي الأخيرة له في التصفيات.

جدول مباريات منتخب السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين؟

ستذاع مباراة السعودية وفلسطين على القنوات السعودية الرياضية، الناقل الحصري لبطولات المملكة ومباريات الأخضر في تصفيات كأس العالم 2022.

وإذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عبر موقع جول من خلال خدمة البث المباشر.

موعد مباراة السعودية وفلسطين والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة السعودية - فلسطين الثلاثاء 30 مارس 2021،

17 شعبان 1442،

20:30 السعودية، 19:30 مصر KSA SPORTS HD 1

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين؟

هناك مجموعة من الترددات للقنوات الرياضية السعودية الناقلة لديربي الرياض، ويمكن استقبالها على القمرين النايل سات وعرب سات.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS 4 نايل سات 12418 عمودي 27500 5/6 عرب سات 12015 عمودي 27500 5/6 ياه سات 11746 أفقي 27500 5/6

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة السعودية وفلسطين عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين عبر الإنترنت، فيمكنك متابعتها من خلال الحسابان الرسميان للقنوات الرياضية السعودية على تويتر ويوتيوب.

لكن هناك طريقة أخرى لمتابعة أحداث ديربي الرياض، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول ، والتي ستتيح لك مشاهدة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.