ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وسنغافورة في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ستاد مرسول بارك مباراة مصيرية للمنتخب السعودي ضد منتخب سنغافورة، وذلك في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022.

لم يخسر الأخضر أي مباراة في التصفيات بعد خوض 6 مباريات، حيث فاز في 4 منها وتعادل في اثنتين، ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان.

منتخب سنغافورة يتواجد في المركز الرابع وقبل الأخير في ترتيب المجموعة، حيث جمع 7 نقاط من فوزين وتعادل من 7 مباريات، وقد تأكد خروجه من تصفيات كأس العالم 2022 رسميًا.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وسنغافورة وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وسنغافورة؟

ستذاع مباراة السعودية وسنغافورة على القنوات السعودية الرياضية، الناقل الحصري لبطولات المملكة ومباريات الأخضر في تصفيات كأس العالم 2022.

وإذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عبر موقع جول من خلال خدمة البث المباشر.

ما هو موعد مباراة السعودية وسنغافورة؟

موعد مباراة السعودية وسنغافورة هو يوم الجمعة 11 يونيو 2021 الموافق 1 ذو القعدة 1442 هجريًا، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة سنغافورة - السعودية الجمعة 11 يونيو 2021،

1 ذو القعدة 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات KSA SPORTS HD 1

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وسنغافورة؟

هناك مجموعة من الترددات للقنوات الرياضية السعودية الناقلة لديربي الرياض، ويمكن استقبالها على القمرين النايل سات وعرب سات.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح KSA SPORTS HD 1 نايل سات 12418 عمودي 27500 5/6 عرب سات 12015 عمودي 27500 5/6 ياه سات 11746 أفقي 27500 5/6

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة السعودية وسنغافورة عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة عبر الإنترنت، فيمكنك متابعتها من خلال الحسابان الرسميان للقنوات الرياضية السعودية على تويتر ويوتيوب.

لكن هناك طريقة أخرى لمتابعة أحداث القمة العربية، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول ، والتي ستتيح لك مشاهدة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.