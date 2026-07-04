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أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
البرتغال ضد إسبانيا
البرتغال
إسبانيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

مواجهة قوية للغاية وكلاسيكية ستجمع كلًا من إسبانيا والبرتغال لحساب دور الـ16 من كاس العالم 2026.

إسبانيا تخطت عقبة النمسا بثلاثية نظيفة، وضربت موعدًا مع البرتغال التي تخطت بدورها كرواتيا في دور الـ32 بهدفين مقابل هدف.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو الإثنين 6 يوليو 2026 على ملعب "دالاس".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
إيه تي آند تي

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وbeIN 4K HDR وbeIN Max 1 بتعليق عصام الشوالي  وbeIN Max 3 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالمعلق
TODعصام الشوالي
beIN 4K HDR
 
beIN Max 1
beIN Max 3حسن العيدروس

التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البرتغال ضد إسبانيا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرتو مارتينيز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرتغال وإسبانيا في المباريات الأخيرة

البرتغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إسبانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين البرتغال وإسبانيا في المباريات الأخيرة

البرتغال

آخر 5 مباريات

إسبانيا

1

انتصار

3

تعادلات

1

انتصار

1

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5
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