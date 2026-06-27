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مصعب صلاح

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
البرازيل
البرازيل ضد اليابان
اليابان

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يبدأ منتخب البرازيل رحلة الوصول إلى النهائي بمواجهة اليابان في دور الـ 32 من مباريات كأس العالم 2026.

البرازيل تأهلت في صدارة المجموعة الثالثة بعد التعادل مع المغرب في الجولة الأولى والفوز على هايتي وأسكتلندا.

أما اليابان، فوصلت إلى دور الـ 32 عن وصافة المجموعة الخامسة بعد التعادل مع هولندا والفوز على تونس والتعادل مع السويد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 29 يونيو 2026 على ملعب "إن آر جي" في مدينة هيوستن الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
إن آر جي

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3  لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلة
beIN 4K HDR
beIN Max 1
beIN Max 3
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البرازيل ضد اليابان

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كارلو أنشيلوتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هاجيمي مورياسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرازيل واليابان في المباريات الأخيرة

البرازيل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

اليابان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين البرازيل واليابان في المباريات الأخيرة

البرازيل

آخر 5 مباريات

اليابان

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

14

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5
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