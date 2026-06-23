الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.
منتخب البرازيل يواصل مشواره في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام اسكتلندا بهدف تأمين صدارة المجموعة في كأس العالم.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026؟
موعد مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 25 يونيو 2026 على ملعب "هارد روك".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 4 لبث المواجهة
كيف تشاهد مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN 4K HDR
|-
|beIN Max 4
|TOD