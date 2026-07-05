يستضيف ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا الأمريكية مواجهة تجمع بين منتخب مصر والأرجنتين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

مصر تلعب في دور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1934، إلا أنّها المرة الأولى التي يتجاوز دور إقصائي في التاريخ، وذلك بعد الفوز على أستراليا.

أما الأرجنتين، فواجهت صعوبة في التغلب على كابو فيردي في دور الـ 32 وانتهت المباراة 3-2 بعد الوصول لأشواط إضافية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو مساء الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المراحل الإقصائية مرسيدس بنز

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 بتعليق علي محمد علي وbeIN Max 3 بتعليق خليل البلوشي لبث المواجهة.

كما أنّ المباراة منقولة على beIN FIFA WORLD CUP المجانية المفتوحة.

ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

يمكن مشاهدة القناة المجانية الناقلة لكأس العالم 2026

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات

القناة beIN Sports FIFA World Cup القمر نايل سات التردد 12245 الاستقطاب عمودي (V) الترميز 27500 المعامل 2/3 – DVB-S2 8PSK

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات

القناة beIN Sports FIFA World Cup القمر عرب سات التردد 10850 الاستقطاب عمودي (V) الترميز 27500 المعامل 2/3 – DVB-S2 8PSK

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة المعلق TOD علي محمد علي beIN 4K HDR beIN FIFA WORLD CUP beIN Max 1 beIN Max 3 خليل البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الأرجنتين ضد مصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ليونيل سكالوني التشكيل المتوقع البدلاء المدرب حسام حسن

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأرجنتين ومصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأرجنتين ومصر في المباريات الأخيرة