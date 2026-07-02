يستهل منتخب الأرجنتين مشواره في الأدوار الإقصائية بكأس العالم 2026 بمواجهة كاب فيردي على ملعب ميامي.

منتخب الأرجنتين تأهل وصيفًا لمجموعته، ليضرب موعدًا مع كاب فيردي التي حلت في المركز الثاني خلف إسبانيا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو صباح السبت 4 يوليو 2026 على ملعب "ميامي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وbeIN 4K HDR وbeIN Max 2 بتعليق عصام الشوالي وbeIN Max 4 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة المعلق TOD عصام الشوالي beIN 4K HDR beIN Max 2 beIN Max 4 عامر الخوذيري

التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

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نتائج الأرجنتين وكاب فيردي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأرجنتين وكاب فيردي في المباريات الأخيرة