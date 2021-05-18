ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

فاز المارد الأحمر بصعوبة في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، وبذلك يحتاج أصحاب الأرض للفوز بفارق ثلاثة أهداف للتأهل على حساب الأهلي.

تأهل صن داونز إلى ربع نهائي الأمير السمراء بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، أما النادي الأهلي فقد تأهل كوصيف خلف سيمبا، وذلك بعد أن جمع 11 نقطة.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز هي القناة الرابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة صن داونز - الأهلي السبت 22 أبريل 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الرابعة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 4 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة الأهلي وصن داونز عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.