القناة الثالثة الكتالونية: لابورتا رئيسًا لبرشلونة

مؤشرات أولية أقرب للحقيقة من أي شيء آخر

أعلنت القناة الثالثة الكتالونية فوز خوان لابورتا بانتخابات رئاسة برشلونة ليصبح رئيسًا للنادي الكتالوني في ولاية ثانية بعد الأولى التي كانت قد انتهت في عام 2010.

وجاء ذلك عقب غلق باب التصويت وأثناء مرحلة الفرز وما قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة الذي من المنتظر أن يتم بعد منتصف الليل بتوقيت إسبانيا وكذلك مكة المكرمة.

المؤشرات الأولية لانتخابات برشلونة بحسب القناة الثالثة الكتالونية أكدت أن جوان لابورتا =حصل على 58.3% % بينما حصل وحصل فيكتور فونت على 31.3% وحصل توني فريشيا على 9.3%.

وبمجرد إعلان النتائج الأولية انطلقت الأفراح داخل مقر حملة جوان لابورتا وسط احتفالات عارمة وهتافات "الرئيس، الرئيس، الرئيس" التي أحاطت به من قبل أفراد حملته.

— Mosaab Salah (@Mosaab93) March 7, 2021

وأقيمت اليوم الأحد انتخابات نادي برشلونة الخاصة برئاسة الفريق الكتالوني بعد أشهر من رحيل جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي.

الانتخابات أقيمت في ملعب كامب نو، وتم السماح بالتصويت عبر البريد بسبب ظروف جائحة كورونا التي ضربت العالم في الأشهر الماضية.

وكانت الانتخابات قد تم تأجيلها من شهر يناير الماضي بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس المستجد، والخوف من انتشاره بشكل أكبر حال تم تنظيمها بشكل اعتيادي.

لابورتا يعود للنادي الكتالوني بكثير من الوعود والطموحات التي بنتها الجماهير على أكتافه، وفي وقت صعب وحساس يعاني فيه النادي الكتالوني على مختلف الأصعدة.

ميسي وإنريكي وبارتوميو وأبرز من صوتوا في انتخابات برشلونة

يذكر أن الرئيس السابق لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو تتم محاكمته في الوقت الحالي على خلفية العديد من المخالفات التي ارتكبها إبان فترة رئاسته للنادي الكتالوني.