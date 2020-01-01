القلق يزداد في أرسنال بعد إصابة مالك نوتنجهام بفيروس كورونا

ماريناكيس تواجد في ملعب الإمارات ودخل إلى غرف خلع الملابس

أعلن إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك ناديي نوتنجهام الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني إصابته بفيروس كورونا.

وقال صاحب الـ 52 عاماً: "أصابني فيروس كورونا، وشعرت بأنني مضطراً لأخبر الإعلام، أشعر أنني بحالة جيدة لقد اتخذت كافة التدابير اللازمة وأتبع تعليمات الأطباء".

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وواصل: "أنصح بشدة، المواطنين بأن يفعلوا نفس الأمر، أتمنى الشفاء السريع للجميع".

وكان ماريناكيس حاضراً في مباراة نوتنجهام وميلوال يوم الجمعة الماضي في بطولة تشامبيونشيب، ولكن من غير المؤكد إذا كان مصاباً بالفيروس في هذا الوقت أم لا.

وحضر رجل الأعمال اليوناني، مباراة أرسنال وأولومبياكوس منذ أسبوعين في إياب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي على ملعب الإمارات.

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ووفقاً للصحفيين المقربين من أرسنال، فإن ماريناكيس تجول في الملعب ودخل إلى غرف خلع الملابس والملعب.

وفي سياق متصل القلق يزداد في ولفرهامبتون، قبل مواجهة أولومبياكوس يوم الخميس القادم في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، وستقوم إدارة الذئاب بتقييم الوضع الحالي لاتخاذ قرارها النهائي بشأن المباراة.