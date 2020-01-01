القضاء ينصف نابولي ويأمر بإعادة مباراته مع يوفنتوس

المحكمة تقبل استئناف نابولي

نجح نادي نابولي الإيطالي، في محاولاته من أجل إعادة مباراته مع يوفنتوس في بطولة الدوري المحلي هذا الموسم.

نابولي كان من المقرر أن يلعب ضد يوفنتوس يوم 4 أكتوبر الماضي، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى ملعب الفريق بتورينو.

ولم يحضر نابولي إلى معقل نادي يوفنتوس في بعدما زعموا أن هيئة الصحة المحلية في البلاد قد فرضت حظرًا.

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الحظر على سفر الفريق جاء بسبب حالتين إيجابيتين مصابتين بفيروس كورونا ولكن اتضح فيما بعد أنها كانت مجرد توصية وليس إلزامًا كما أعلن نابولي.

واتفق في ذلك الوقت كل من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي على أن نابولي لم يفعل ما يكفي للالتزام بالبروتوكول المتفق عليه، والذي كان سيسمح للمباراة بأن تلعب في موعدها.

الاتحاد الإيطالي، قرر احتساب نابولي خاسرًا للقاء، واعتبار يوفنتوس فائزًا بثلاثية نظيفة مع خصم نقطة من الفريق الخاسر، وهو ما دفع نابولي للجوء إلى القضاء للاستئناف.

محكمة الاستئناف استجابت لطلب نابولي، حيث تم إلغاء قرار الإيطالي، مع التوصية بإعادة المباراة مع إلغاء الخصم كذلك.

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يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث بجدول الدوري بـ27 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ميلان المتصدر، بينما يأتي نابولي في المركز الخامس بـ23 نقطة.