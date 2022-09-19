القضاء يجبر المريسل على الاعتذار والإعلامي: لو عاد الزمن سأكرر موقفي!

لماذا أُجبر الإعلامي النصراوي على الاعتذار لاتحاد القدم؟

أجبرت اللجنة الإبتدائية الأولى، الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل على الاعتذار لاتحاد الكرة السعودي، بعدما نشر أخبار كاذبة عنه في أبريل الماضي.

المريسل واحد من الإعلاميين الرياضيين مثيري الجدل دائمًا بأخباره وتغريداته، خاصةً فيما يتعلق بدفاعه عن العالمي، الذي دفعه في إحدى المرات للهجوم على مسلي آل معمر؛ رئيس النصر.

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Shahid Shahid

المريسل يعتذر لكنه يؤكد أنه سيكرر موقفه:

القضاء السعودي أجبر مؤخرًا أكثر من إعلامي سعودي على الاعتذار سواء لأندية أو مسؤولين، بعدما قُدمت ضدهم الشكاوى، إما للتطاول أو لنشر أخبار كاذبة.

المريسل كان آخر المعتذرين لاتحاد القدم، لكنه أكد عدم اقتناعه بحكم القضاء وأنه لو عاد به الزمن لكرر موقفه من جديد.

وكتب الإعلامي النصراوي في اعتذاره: "إنفاذاً لقرار اللجنة الإبتدائية الأولى لعام 1443 في القضية المقامة من الإتحاد السعودي لكرة القدم ضد عبدالعزيز خالد المريسل فإنني أعتذر عن المعلومات الكاذبة التي نشرت من حسابي بتاريخ 30/4/2022 و بالله التوفيق".

وبعدها بساعات، تابع اعتذاره بتغريدة جاء بها: "اسمعوني زين للجميع أي قضية لنادي النصر سأدافع عنها و بقوة خاصة اذا موقف النصر قوي و الحق معه، الاعتذار المثبت حق قانوني و هو ما أمرت به الجهة القانونية و لي تحفظ عليه لكني مجبر على تنفيذه، أنا فخور أنني ساهمت في ان النصر يحصل على حقوقه، لم ولن أندم ولو أعيد بي الزمان سأكرر موقفي".

ما هو الخبر الذي اعتذر المريسل بسببه؟

في 30 أبريل 2022، نشر المريسل تغريدة بشأن القضية المقامة من النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو، متسائلًا عن ما إذا كان محاولات الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودي، للتأثير على قرار غرفة فض المنازعات، لتقليص عقوبة اللاعب.

الإعلامي كتب وقتها: "حسب المعلومات أن قضية محمد كنو أغلقت منذ أسبوعين والقرار صادر من أسبوع، لكن حتى هذه اللحظة لم يخرج القرار رسميًا، فهل يجوز لمدرب المنتخب أن يتدخل في تأخير إعلان القرار أو تخفيض العقوبة؟".

وبعد هذه التغريدة بيومين، صدر قرار غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف كنو أربعة أشهر وحرمان الهلال من التعاقدات لفترتي انتقالات، على خلفية توقيع اللاعب للزعيم بعدما كان قد وقع عقد انتقاله للنصر، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الهلال.

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