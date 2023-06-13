القشة الأخيرة في العلاقة .. كيليان مبابي يؤكد خطابه إلى باريس سان جيرمان!

عكس المتوقع، مبابي أكد بالفعل توجيه خطاب إلى باريس سان جيرمان يفيد بعدم تجديد عقده..

يبدو أننا نشهد بالفعل الفصل الأخير في علاقة كيليان مبابي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما تسارعت الأحداث بشكل ملحوظ فيما يخص مستقبل قائد منتخب فرنسا في آخر 24 ساعة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل مساء الإثنين عندما أكدت أن مبابي أرسل خطابًا إلى إدارة باريس سان جيرمان يؤكد خلاله أنه لا ينوي تحت أي ظرف تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي في صيف 2024، وأنه لن يفعل بند التمديد لعام إضافي.

الأمور تسارعت أكثر، عندما تم الكشف عن وجود رد فعل غاضب من باريس سان جيرمان على خطاب مبابي، وأن النادي يفكر بالفعل في بيعه خلال الصيف الحالي، خوفًا من خسارته بالمجان في العام المقبل.

والآن، يبدو أن اللاعب قرر أن يتخذ خطوة جديدة، حيث كشف وكالة الأنباء الفرنسية عن حصولها على بيان من مبابي بشأن علاقته مع باريس سان جيرمان.

وفي البيان الذي أرسله مبابي إلى وكالة الأنباء الفرنسية، ادعى اللاعب أنه لن يناقش أبدًا مسألة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وجاء فيه أيضًا على لسان مبابي: "أبلغت مجلس إدارة باريس سان جيرمان منذ 15 يوليو 2022 بقراري بعدم التجديد بعد 2024، والخطاب الذي أرسلته كان فقط لتأكيد ما قلته لهم سابقًا، ولم أناقش هذه النقطة مرة أخرى مع النادي خلال العام".

وأضاف: "لم يكن هناك حديث عن تمديد جديد محتمل، كما لم أطلب الرحيل هذا الصيف، لكن أكدت ببساطة للنادي أن خيار التجديد لعام آخر لن يتم تفعيله".

واختتم البيان: "أعرب عن أسفي لتسريب هذه الرسالة لوسائل الإعلام، وإعلان هذه المراسلات لغرض وحيد وهو الإضرار بصورتي وسير النقاشات مع النادي بسلاسة".

هذا البيان قد يكون القشة التي تقصم ظهر العلاقة بين باريس سان جيرمان ومبابي، وقد يضطر النادي الفرنسي بالفعل إلى بيع نجمه خلال الصيف الحالي، لكن المؤكد الآن هو أن المسلسل قد يستمر لفترة أخرى.