فيديو - ثماني دقائق تحسم فوز القسنطيني أمام المحرق ويقترب من دور الـ16

الفريق الجزائري فاز بثلاثية مقابل هدف وحيد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق القسنطيني الجزائري الفوز أمام المحرق البحريني بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب الشهيد حملاوي، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، سجل الفريق الجزائري هدفه الأول عن طريقة رأسية رائعة من عادل جعبوط بعدما تلقى عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء.

مع مرور ست دقائق من الشوط الثاني، تعادل إسماعيل عبد اللطيف للفريق البحريني، لكنه كان هدفه الوحيد.

قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، أضاف عبد الحكيم أمقران الهدف الثاني للقسنطيني، ثم أحرز عبد الفتاح بلقاسمي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 3+90.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة، لحسم المتأهل لدور الـ16.