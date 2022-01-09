القرني ينحاز للهلال .. حارس الشباب يستفز الأهلاويين بعد رحيل العويس

اقحم فواز القرني؛ حارس مرمى الشباب ومنتخب السعودية، نفسه في خلاف مع جمهور الأهلي بعدما قام باستفزازهم بعد رحيل حارس الراقي محمد العويس إلى نادي الهلال.

الهلال يخطف العويس مجانًا:

حارس الراقي الراحل دخل الفترة الحرة في عقده بيناير الجاري، ورفض كافة محاولات تجديد عقده.

وأعلن الزعيم صباح اليوم الأحد، الحصول على توقيع العويس مجانًا، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، ينتهي بنهاية موسم 2024-25.

ووفقًا للتقارير فإن حارس الأزرق الجديد سيتقاضى سبعة ملايين ريال سعودي في الموسم الواحد، في صفقة تمت بدعم من الأمير الوليد بن طلال.

كيف استفز القرني الأهلاويين؟

القرني في أكثر من مناسبة أشاد بالهلال ولاعبيه، حتى كان آخرها إشادته بمحمد البريك؛ ظهير أيمن الزعيم، ووصفه بأنه الأفضل في المملكة. (طالع التفاصيل)

حارس الشباب قام بنشر صورة توقيع العويس للزعيم، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، وعلق: "لايق عليك"، مع قلبين أبيض وأزرق.

هذه الصورة فتحت النار على القرني من قبل جمهور الراقي، خاصةً وأنه حارس منتخب السعودية، رافضين أن يقحم نفسه في مثل هذه الملاسنات حفاظًا على الدعم الجماهيري لمسيرته مع الأخضر.

📸- حارس نادي الشباب فواز القرني عبر (SC). لايق عليك الازرق 💙 pic.twitter.com/N247rcXXzs — صوت الهلال (@SawtAlhilal7) January 9, 2022

ماذا قدم العويس مع الأهلي؟

العويس كان قد انضم للأهلي في صيف 2017 قادمًا من نادي الشباب في صفقة انتقال حر، أحدثت جدلًا قانونيًا كبيرًا.

وخلال هذه السنوات، شارك الحارس في 117 مباراة بقميص الراقي، استقبل خلالها 167 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 27 مباراة.

وكان بعض المحلين يطالبون الأهلي بالاستغناء عن العويس وعدم تجديد عقده، في ظل وجود الحارس الشاب المتميز محمد الربيعي.

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