القرارات ستتأخر .. مركز التحكيم يتدارك أخطائه في قضية حمد الله

قضية التسجيلات هي القضية الوحيدة المنظورة أمام مركز التحكيم، لكنه تأخر كثيرًا في الإعلان عن نتائج التحقيقات

رغم أنه من المفترض أن تكون النهاية قد اقتربت في قضية التسجيلات المقامة من نادي النصر ضد الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله إلا أن مركز التحكيم الرياضي السعودي اتخذ قرارًا من شأنه أن يؤخر النهاية، في محاولة منه لتدارك أخطائه التي بدأ بها التحقيق في القضية.

ما هو الخطأ الذي يتداركه مركز التحكيم؟

بالأمس، تقدم يحيى الشريف؛ رئيس غرفة تحكيم منازعات كرة القدم في مركز التحكيم، قرارًا بالاستقالة من منصبه، وسط جدل كبير حول وجود خلافات في المركز حول القضية، كونها القضية الوحيدة المنظورة أمامه.

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وتبع هذه الاستقالة تأكيدات من الخبير القانوني أحمد الشيخي بتراجع المركز عن التحكيم المعجل في القضية، كونه كان قرارًا خاطئًا من البداية، لكنه رفض ربط هذا القرار باستقالة الشريف.

وقال الشيخي، خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18": "مركز التحكيم يبدو أنه تراجع عن التحكيم المعجل في القضية، هناك عدم توفيق في مركز التحكيم وهناك أخطاء إجرائية في القضية، ومؤكد أن هذا التراجع عن التحكيم المعجل هو لكونه من الأساس من البداية لم يكن صحيحًا".

وأضاف: "وقتما كان التحكيم في القضية معجل، كان من المفترض أن تصدر القرارات بعد نهاية التحقيقات بعشرة أيام، لكن بعد إلغاء التحكيم المعجل المهلة أصبحت 30 يومًا، وفي كل الأحوال المركز تأخر كثيرًا في إصدار القرار سواء أكان التحكيم عاجلًا أو عاديًا، لأن هيئة التحكيم ليست مرتبطة بأي قضايا أخرى ولأن ملف القضية مكتمل أمامها، الجميع قدم أقواله سواء النصر أو الاتحاد أو اتحاد القدم، ولا يوجد أي شيء ناقص في ملف القضية".

ما هي تفاصيل قضية التسجيلات؟

في أبريل 2022، وبعد خمسة أشهر من فسخ النصر لعقد حمد الله، أكد العالمي أنه يمتلك تسجيلات صوتية، تجمع اللاعب بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، يفاوضه خلالها الأخير للرحيل عن الفريق العاصمي، خلال فترة سريان عقده.

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وبعد التحقيقات، تأكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، من صحة التسجيلات، لتقرر في أغسطس الماضي، إيقاف المهاجم المغربي أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، مع حرمان العميد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.

النادي الجداوي استأنف ضد هذه القرارات أمام مركز التحكيم، وفي انتظار الكشف عن القرارات، لكنه وافق فقط على تعليق إيقاف حمد الله، لحين الانتهاء من البت في القضية.

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