القدر يخدم ريال مدريد.. الملكي يسترد نجمًا من 5 برازيليين بالتوقف الدولي!

في نبأ سعيد لجماهير ريال مدريد، غادر إيدير ميليتاو معسكر منتخب البرازيل وعاد مجددًا إلى إسبانيا بعد مباراة الإكوادور الأخيرة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة حامية الوطيس أمام أتلتيك بيلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بمطلع فبراير، وكان متوقعًا أن يغير عنها ميليتاو للمشاركة الدولية.

لكن لحسن حظ ريال مدريد، تحصل ميليتاو على بطاقة صفراء في مباراة الإكوادور، هي الخامسة له بالتصفيات، أي أنه لن يتمكن قانونيًا من المشاركة أمام باراجواي بالجولة المقبلة.

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وبتواصل النادي الملكي مع الاتحاد البرازيلي وكذلك مدرب البرازيل تيتي، وافق الأخير على عودة ميليتاو إلى إسبانيا نظرًا للمواجهة المرتقبة في سان ماميس.

بأوامر واضحة من كارلو أنشيلوتي، يبدأ ميليتاو على الفور التدريب بداية من يوم الإثنين المقبل حتى يكون جاهزًا بنسبة 100% لمواجهة الخميس أمام بيلباو.

ربما أن عودة ميليتاو نبأ سعيدًا للغاية، لكن غير السعيد أن فينيسيوس جونيور وكاسيميرو ورودريجو مستمرون بصورة طبيعية في معسكر البرازيل.

هذا يجعل فرص لحاقهم بمباراة بيلباو ضعيفة للغاية بالنظر إلى أن مباراة باراجواي تُلعب يوم الثلاثاء، بينما يلتقي الريال مع الباسك يوم الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل تعادلت بهدف لمثله مع الإكوادور، وأتى هدف وصيف كوبا أمريكا الأخيرة عبر نجم الملكي، كاسيميرو.