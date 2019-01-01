القحطاني: يوجه رسالة للاعبي الهلال وجماهيره عقب الفوز على أوراوا

الهلال يسعى للتتويج بدوري أبطال آسيا

تحدث ياسر القحطاني نجم الهلال السابق، وأحد الأساطير الهجومية للنادي عن فوز الزعيم على أوراوا الياباني في ذهاب دوري أبطال آسيا، والمُطالب به اللاعبين في لقاء الإياب.

وحقق الهلال فوزًا هامًا على أوراوا بهدف دون رد، أحرزه البيروفي آندريه كاريلو برأسية رائعة بعد تلقي عرضية من محمد البريك الظهير الأيمن للفريق لتسكن شباك الفريق الياباني.

وقال القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب فوز الهلال: "مستوى رائع ونتيجة تعطينا ثقة أكبر للمباراة القادمة، شكرًا لكم لاعب لاعب على الروح العالية".

وأضاف المهاجم المخضرم: "شكرًا للجمهور اللي ما قصر، ألف مبروك للأمة الهلالية لاعبين وإدارة وجمهور، الله يتممها في الإياب قولوا آمين".

مستوى رائع ونتيجة تعطينا ثقة أكبر للمباراة القادمة 👍

شكرًا لكم لاعب لاعب على الروح العالية 💪

وشكرًا للجمهور اللي ما قصّر 👏

ألف مبروك للأمة الهلالية لاعبين وإدارة وجمهور 💙

الله يتممها في الإياب قولوا آمين 🙏 — ياسر القحطاني (@Y20) November 9, 2019

ويسعى الهلال للتتويج بدوري أبطال آسيا، بعد الفوز في الذهاب، للعودة للصعود إلى منصات التتويج آسيويًا بعد غياب منذ نسخة 1999 - 2000 وإسعاد جماهير الزعيم.

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ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا الياباني الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يكفيه التعادل أو الهزيمة بفارق هدف على أن يسجل لاعبي الهلال.