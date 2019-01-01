القحطاني يقترب من جهاز الهلال في الموسم الجديد

الهلال يسعى لتحقيق بطولات في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن اقتراب ياسر القحطاني مهاجم الهلال المعتزل من منصب إداري في جهاز الزعيم بالموسم الجديد.

وكان الهلال قد خرج خالي الوفاض في الموسم المنصرم بعد خسارة جميع الألقاب الذي كان ينافس عليها من دوري وكأس وبطولة عربية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن ياسر القحطاني قد يتم تعيينه في منصب مدير الكرة بدلًا من فهد المفرج.

وقدم فهد المفرج قدم استقالته بعد انتهاء الموسم المنصرم، والذي لم يحقق فيه الهلال أي بطولة في عام مخيب لآمال جماهير الزعيم.

ويتواجد أيضًا كلًا من عمر الغامدي وحسن العتيبي ضمن المرشحين لتولي منصب مدير الكرة بدلًا من فهد المفرج الذي قدم استقالته.

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وتحسم إدارة الهلال خلال الفترة المقبلة، أمر الجهاز الفني كاملًا من أجل الاستعداد للموسم الجديد جيدًا والمنافسة على الألقاب منذ اللحظة الأولى.