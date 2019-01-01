القبض على لاعب هولندي سابق .. زامل فان نيلستروي في بدايته

القبض على اللاعب الهولندي في إيطاليا بتهمة الاحتيال والسرقة

فيسبوك تويتر بلال محمد

ألقت السلطات الإيطالية، القبض على كاريل فان دير فيلدين، لاعب كرة قدم هولندي سابق بتهمة السرقة.

الشرطة الإيطالية في كانيلي، ألقت القبض على الهولندي، بتهمة الاحتيال والسرقة، بالأمس، عندما تظاهر بأنه تاجر أواني ولكن تم العثور على المسروقات في سيارته.

عند تفتيش سيارة اللاعب السابق، وُجد بها بعض المسروقات، بالإضافة إلى محفظة سائح سويدي، كما تم إدانه فان دير فيلدين بثمان عمليات احتيال أخرى.

فان دير فيلدين صاحب الـ 47 عاماً، كان لاعباً في الثمانينات، وتدرج في المنتخب السنية المختلفة للطواحين الهولندية، وزامل المهاجم المخضرم رود فان نيلستروي، في بدايته.

فريق دين بوستش الهولندي، شهد بداية الأسطورة فان نيلستروي، برفقة فان دير فيلدين في منتصف التسعينات.