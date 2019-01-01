القبض على حارس ساو باولو بتهمة الاعتداء على زوجته

جيان باولو فيرنانديز رهن الاعتقال

ألقت السلطات الأمريكية القبض على حارس مرمى نادي ساو باولو البرازيلي جيان باولو فيرنانديز صباح اليوم الأربعاء بتهمة الاعتداء على زوجته.

ويتواجد الحارس البرازيلي في مقاطعة فلوريدا بالولايات المتحة الأمريكية في الوقت الحالي رفقة زوجته، حيث تم الحادث وتم إلقاء القبض عليه.

واتهمت زوجة الحارس البرازيلي زوجها بالعنف فجر الأربعاء عندما استخدمت جان بول وسائل التواصل الاجتماعي لنشر سلسلة من مقاطع الفيديو التي تبرز أثار الاعتداء على وجهها.

وظهرت جان بول بكدمات في وجهها وآثار دماء متهمة زوجها بالاعتداء عليها، وسرعان ما قامت السلطات بالقبض عليه صباح اليوم الأربعاء.

ويتواجد الزوجان رفقة أطفالهما منذ أسبوع في مقاطعة فلوريدا، وكان من المفترض أن يمكثا لخمس أيام آخرين، ولكن لا أحد يعلم كيف ستسير الأمور.

وفي تسجيل صوتي آخر طالبت زوجة الحارس جيان باولو فيرنانديز نادي سان باولو بالعدالة قائلة أريد العدالة مبدية قلقها على مستقبل أبنائها.

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يذكر أن الحارس البرازيلي يواجه الآن احتمالية أن يقوم النادي بفسخ عقده معه على خلفية هذا الحادث، وهو ما تبحث فيه إدارة ساو باولو حاليًا.