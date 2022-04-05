القبض على حارسة أمريكا بتهمة القيادة مخمورة وتعريض الأطفال للخطر!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن هوب سولو حارسة مرمى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المعتزلة تم القبض عليها مخمورة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن سولو كانت تقود سيارتها يوم الإثنين عندما ألقت الشرطة القبض عليها.

لم تكن سولو وحيدة في السيارة التي كانت تقودها، حيث وجود معها طفليها، وهو ما زاد الطين بلة بالنسبة لبطلة العالم 2015 مع منتخب بلادها.

صاحبة الـ 40 عامًا لم تجعل الأمور أسهل حيث قاومت محاولات الشرطة لاعتقالها وهو ما أضاف المزيد من التهم على سجلها.

سولو خرجت في بيان عبر حسابها في "إنستجرام" لتدافع عن نفسها وعن أسرتها، وتؤكد إنهم جميعًا بخير.

وكتبت سولو: "عائلتنا قوية، ومحاطة بالحب، وأطفالنا أذكياء وسعداء ونحاول دائمًا أن نحقق لهم أفضل الظروف الممكنة".

جدير بالذكر أن سولو كانت قد تركت كرة القدم بعد أن أن أوقفها الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بسبب تصريحات ضد لاعبات السويد.