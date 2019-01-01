القبض على أحد المشتبه بهم في قتل إيميليانو سالا

آخر التطورات في تحقيقات وفاة إيميليانو سالا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد المحققون الذين يحققون في وفاة لاعب كرة القدم الراحل إميليانو سالا أنه تم القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بفعل غير قانوني.

وكان إيميليانو سالا قد راح ضحية سقوط طائرته بحر المانش في يناير الماضي، حيث ظلت جثته مفقودة قبل أن يتم العثور عليها بعد أسبوعين من البحث.

وقال المحقق المفتش سايمون هكستر، من فريق التحقيق في الجرائم الكبرى التابع لشرطة دورست: "لقد أجرينا تحقيقًا واسع النطاق في ظروف وفاة السيد سالا ونواصل العمل مع الوكالات الشريكة بما في ذلك هيئة الطيران المدني"

وأضاف: "كجزء من هذا التحقيق، علينا أن نفكر فيما إذا كان هناك أي دليل على أي جريمة يشتبه في ارتكابها، وكنتيجة لاستفساراتنا التي أجريناها اليوم، الأربعاء 19 يونيو 2019، اعتقلنا رجلاً في الرابعة والستين من منطقة نورث يوركشاير للاشتباه من القتل الخطأ من خلال عمل غير قانوني. إنه يساعد في تحقيقاتنا وقد تم إطلاق سراحه من الحجز قيد التحقيق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ يونيو ٢٠١٩

وتابع: "لذلك لا تزال هذه المسألة خاضعة للتحقيق المباشر، وأود أن أطلب من وسائل الإعلام وأفراد الجمهور الامتناع عن المضاربة، لأن هذا قد يتسبب في ضائقة إضافية للأسر المعنية وكذلك يحتمل أن يعيق التحقيق"

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يذكر أن صديق سالا في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية من قبل كان قد اتهم وكيل اللاعب الأرجنتيني بأنه أجبر مهاجم نانت على السفر إلى مدينة كارديف على متن هذه الطائرة"