القادسية يرفض رحيل كمارا وخبراني لكبار السعودية

القادسية يتمسك بلاعبيه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رفضت إداة نادي القادسية، عروضًا من أندية النصر والاتحاد والأهلي، من أجل الحصول على خدمات هارون كمارا، ومحمد خبراني، لاعبا الفريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن القادسية رفض عروضًا من النصر والاتحاد والأهلي، رغم العروض المغرية المقدمة من جانبهم.

مساعد الزامل، رئيس نادي القادسية، رفض العروض المقدمة رفضًا كتابيًا، متمسكًا باستمرار اللاعبان في صفوف النادي الشرقي.

موسم محلي مخيب لفريق #الهلال، لم يتوقعه أحد، بعد استعداد كبير قبل بدايته، وذلك بالتدعيم سواء باللاعبين أو الجهاز الفني، الآن سنرصد معكم عبر التغريدات التالية ما يحتاجه الزعيم للعودة من جديد إلى البطولات.👇 pic.twitter.com/taLP1OA3MG — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 27, 2019

النصر والاتحاد طلبا ضم هارون كمارا، بينما الأهلي رغب في التعاقد مع المدافع محمد خبراني.

يأتي ذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها الثنائي هارون كمارا ومحمد خبراني خلال الفترة الحالية رفقة القادسية.