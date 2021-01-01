القادسية يخير الاتحاد .. أموالنا كاملة أو خصم النقاط

أزمة الأموال المستحقة لنادي القادسية لم تنته بعد

تدرس إدارة نادي القادسية، برئاسة ناصر الدغيثر، تقديم شكوى جديدة ضد إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بسبب الأموال المستحقة على العميد، والمتبقية من صفقة انتقال هارون كمارا.

لجنة المنازعات أعلنت في وقت سابق قرارها المتعلق بمستحقات القادسية، حيث منحت إدارة الاتحاد مهلة شهرًا من أجل تطبيق القرار بعد نهاية المدة الزمنية المحددة لاستئناف القرار، حيث يكتسب بعدها الصفة القطعية.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن إدارة القادسية تدرس حاليًا كيفية التعامل مع تخلف الاتحاد عن سداد المبلغ المستحق بشأن الدفعة الأخيرة من صفقة هارون كمارا، والتي تبلغ 11 مليون ريال.

وأضافت الصحيفة أن القادسية وضعت كل الخيارات أمام الاتحاد من أجل الحصول على المبلغ كامل، دون القبول بجدولته، أو التوجه إلى لجنة الانضباط، من أجل تطبيق اللوائح والتي تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق قرار لجنة المنازعات.

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد سيتواجد الأسبوع المقبل في المنطقة الشرقية، لمتابعة مباراة فريقه أمام القادسية، وسيستغل مسؤولي الأخير تواجده لمطالبته بالحصول على المبلغ بشكل فوري دون تأجيل أو جدولة، لحاجة النادي الماسة للأموال، لتحفيز اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية في الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد مصدر مسؤول بنادي القادسية للصحيفة، على أن ناديه من حقه خصم نقاط من نادي الاتحاد، حال عدم الالتزام بالسداد، ولكن ذلك سيتطلب تقديم شكوى للجنة الانضباط، لتطبيق اللائحة المتعلقة بذلك، ولكن مسؤولي القادسية لا يرغبون في أن تصل الأمور إلى ذلك، حرصًا على العلاقات الودية والإيجابية مع جميع الأندية.

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نادي الاتحاد لم يستأنف قرار لجنة المنازعات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، نظرًا لعدم جدوى ذلك، وهو ما سيكلف النادي أموالًا، نظرًا لأن هذا الأمر يتطلب دفع رسوم في حالة الاستئناف.