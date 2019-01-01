القادسية يحسم مصير الغنام بعد التألق في مونديال بولندا

الغنام لفت الأنظار في كأس العالم للشباب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي القادسية رفض التفريط في خالد الغنام لاعب وسط الفريق والمنتخب السعودي تحت 20 عامًا.

ويقدم الغنام مستويات رائعة مع المنتخب في كأس العالم للشباب الذي يقام في بولندا، ويعد من الشباب الواعدين في الدوري السعودي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المدير التنفيذي للقادسية أكد عدم التفريط في الغنام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير أن نادي كراكوفيا الذي يلعب في الدوري البولندي الممتاز، مهتمًا بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة بعد ظهوره بشكل مميز.

وأضاف المدير التنفيذي للقادسية أن بعض الأندية السعودية ترغب في ضم الغنام، إلا أن إدارة النادي متمسكة به وأنه أفضل المواهب في الفترة المقبلة.

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وأحرز الغنام هدفًا للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا في كأس العالم للشباب ببولندا، قبل أن يودع الأخضر المنافسات بعد الهزيمة أمام بنما.