القادسية يتعاقد مع مختار فلاتة في صفقة انتقال حر

سيتم التوقيع بشكل رسمي غدٍ السبت

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح نادي القادسية، في التعاقد مع مختار فلاتة، لاعب فريق نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر.

فلاتة قام بالتوقيع على مخالصة مالية مع نادي الهلال، ليصبح حرًا وينتقل لصفوف فريق القادسية خلال الفترة الحالية.

نادي القادسية أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انضمام مختار فلاتة في تدريبات الفريق الجماعية، تمهيدًا للتعاقد معه بشكل رسمي.

انضم لتمارين الفريق الأول مساء اليوم اللاعب "مختار فلاته " وسيتم التوقيع معه غداً بعد اجراء الفحص الطبي له ..



❤️💛 pic.twitter.com/GZ9b44uJbo — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) ١٨ يناير ٢٠١٩

وسيتم توقيع القادسية مع مختار فلاتة غدٍ السبت، بعدما يخضع للفحص الطبي له، ليتم التعاقد معه بشكل رسمي.

فلاتة كان لاعبًا في الوحدة والشباب والاتحاد، قبل الانتقال إلى الهلال في صيف 2017، بعد هبوط فريق الوحدة.