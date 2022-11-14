القادري يُعلن قائمة تونس لكأس العالم 2022

معلول وساسي والسليتي متواجدون مع نسور قرطاج

أعلن جلال الدين القادري قائمة منتخب تونس التي ستشارك في كأس العالم قطر 2022، وقد ضمت مزيجًا من اللاعبين الناشطين في الدوري المحلي والدوريات العربية والأوروبية.

وضم القادري 4 حراس مرمى في القائمة وكان قد أكد في تصريحات سابقة أن أيمن دحمان لاعب الصفاقسي سيكون الحارس الأساسي في مونديال قطر.

القائمة ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، أيمن البلبولي، البشير بن سعيد، معز حسن.

الدفاع: محمد دراجر، وجدي كشريدة، بلال العيفة، منتصر الطالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي.

الوسط: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري

الهجوم: سيف الدين الجزيري، نعيم السليتي، ياسين الخنيسي، أنيس بن سليمان، عصام الجبالي، وهبي الخزري، يوسف المساكني

المنتخب التونسي وقع في المجموعة الرابعة بجانب أستراليا والدنمارك وفرنسا، وقد أكد المدرب التونسي سابقًأ أن التاهل إلى دور الـ16 هو هدف نسور قرطاج رغم صعوبة المجموعة.

يُشار إلى أن تونس ستُواجه الدنمارك ثم أستراليا قبل الموقعة المرتقبة مع حامل اللقب منتخب فرنسا.