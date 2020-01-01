القائد ينهار مرة أخرى - ماذا قال راموس للاعبين بعد هدف دي بروينه؟

راموس بدا متوترًا أمام مانشستر سيتي وتحصل على بطاقة حمراء

ظهر سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، محبطًا بعد تسجيل كيفين دي بروينه لهدف فوز مانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

إيسكو من افتتح التسجيل لأصحاب الأرض قبل أن يتمكن جابرييل جيسوس من تعديل النتيجة ثم سجل كيفين دي بروينه هدف الفوز من ركلة جزاء لتنتهي المواجهة 2-1.

ولم تكن لقطة راموس وهو يفشل في إبعاد الكرة عن جيسوس في الهدف الأول أو حصوله على البطاقة الحمراء أسوأ لقطاته في اللقاء، بل ظهر كأول المحبطين بعد التراجع في النتيجة.

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شبكة "موفيستار" الإسبانية رصدت ما قاله راموس عقب تسجيل هدف دي بروينه والذي جاء قبل نحو 10 دقائق من نهاية المباراة.

وأول ما قاله القائد للاعبين هو "لقد خسرنا، أسقوطنا في 5 دقائق فقط".

وسبق وأظهر راموس مشاعرًا مماثلة، ففي لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة الموسم الماضي في كأس ملك إسبانيا، وبعد تسجيل لويس سواريز الهدف الثالث، التفت القائد إلى اللاعبين وقال لهم "لا نريد أن نخسر بخماسية مجددًا".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يعرف أبدًا التأهل في دوري أبطال أوروبا بعد خسارة لقاء الذهاب على أرضه.