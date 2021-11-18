"ألف سلامة على الهلال والنصر .. كلنا في خدمتكم"

لم تعجب تصريحات الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، الإعلامي الرياضي محمد البكيري، حول سبب خوض الأخضر كأس العرب بالرديف، ساخرًا من عدالة المنافسة.

ماذا قال رينارد؟

المدرب الفرنسي أعلن اليوم الخميس، قائمة الأخضر، التي ستخوض منافسات كأس العرب قطر 2021، والتي ضمت لاعبي الرديف، مستبعدًا كافة اللاعبين الأساسيين، على أن يقود المنتخب في البطولة مساعده لوران بونادي. (طالع القائمة)

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رينارد للإعلان عن القائمة، أوضح أن سبب خوض البطولة بفريق الرديف، أتى لوجود مباراتين مؤجلتين للهلال والنصر في الدوري المحلي، بجانب ارتباط الزعيم بخوض نهائي دوري أبطال آسيا في 23 من نوفمبر الجاري.

إحدى مباريات الهلال المؤجلة أمام الاتحاد، إلا أن الأخير اعترض على خوض المباراة، لوجود عدد من لاعبيه الأساسيين ضمن قائمة كأس العرب، وهو ما يخل بمبدأ "عدالة المنافسة".

"كلنا في خدمة الهلال والنصر"

تصريح رينارد استفز البكيري، الذي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بصراحة.. ألف سلامة على الهلال والنصر من أي ضغوط، كلنا في خدمتهم، عدالة المنافسة".

الإعلامي الرياضي حمود القحطاني رد على البكيري، مذكرًا إياه بعدم اعتراضه عندما تم استدعاء ثمانية لاعبين من الهلال لمنتخب الشباب، ولم يتوقف الدوري وقتها.

وكتب القحطاني: "وين صوتك لما أخذوا من الهلال 8 لاعبين واستمر الدوري !!!".

وين صوتك لما أخذو من #الهلال ٨ لاعبين واستمر الدوري !!! — حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) November 18, 2021

ما هي مجموعة السعودية في كأس العرب؟

السعودية تقع في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، رفقة المغرب والأردن وفلسطين، على أن تنطلق البطولة في 23 من نوفمبر الجاري.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة كأس العرب هذا العام والاعتراف بها، تعويضًا عن إلغاء كأس القارات، لتكون تجربة مصغرة لقطر قبل استضافتها لكأس العالم 2022.

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