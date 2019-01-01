الفيفا يصدم أحد الفاسدين السابقين في الكاف بعقوبة رادعة

والمسؤول ينوي الطعن على الحكم

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ردع المسؤول السابق في الاتحاد الإفريقي "كاف" موسى بيليتي، بتوقيع أقصى عقوبة عليه، لإدانته باختلاس الأموال، التي كانت من المفترض أن تذهب لعلاج ضحايا مرض الإيبولا القاتل، إبان فترة عمله في المؤسسة الكروية الإفريقية.

وبحسب ما ذكره البيان الصادم لرئيس الاتحاد الليبيري السابق، فقد أساء الأخير استخدام أموال الفيفا، بالإضافة إلى ذلك، أعطى نفسه مزايا تتعارض مع ميثاق أخلاقيات المؤسسة المسؤولة عن اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.

وأكد البيان كذلك، أن التحقيق أظهر تورطه في اختلاس الأموال الممنوحة لحملة مواجهة الفيروس القاتل المنتشر في وسط إفريقيا، وذلك بناء على ما استدلت إليه الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم، بعد مراجعة حساباته البنكية، وبناء عليه، تمت معاقبته بالإيقاف عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 10 سنوات، بجانب غرامة مالية تُقدر بنحو نصف مليون فرانك سويسري.

وكان المسؤول الليبيري قد نفى التهمة عن نفسه في وقت سابق أول أمس الإثنين، متعهدًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى المحكمة الرياضية الدولية، حال فُرضت عليه عقوبة قاسية.

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(@FCBarcelona :📸) pic.twitter.com/clwz91Vx3w — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

ويأتي هذا الحكم، بالتزامن مع قضايا الفساد التي تلاحق العديد من الأسماء البارزة داخل مؤسسة الكاف، في مقدمتهم الرئيس أحمد أحمد، الذي تم توقيفه في العاصمة الفرنسية باريس، كإجراء احترازي، على خلفية قضايا الذمة المالية، التي لا تلاحقه بمفرده.