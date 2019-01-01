الفيفا يستعيد ذكريات فوز المنتخب السعودي على أمريكا في كأس القارات

في مثل هذا اليوم من عام 1992

ماجد جزر فيسبوك تويتر

استعاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ذكريات انطلاق أول بطولة لكأس العالم للقارات، والتي كانت فكرة سعودية خالصة وحملت أسم كأس الملك فهد.

الحساب الرسمي للفيفا غرد عبر "تويتر" : "في مثل هذا اليوم من عام 1992، تم افتتاح النسخة الأولى من بطولة "كأس الملك فهد" التي عُرفت لاحقا بكأس القارات FIFA.

وأضاف : "أقيمت المباراة في الرياض وفاز بها المنتخب السعودي 3-0 على الولايات المتحدة بأهداف: الهريفي، الثنيان، والمولد".

وشارك في البطولة حينها أربعة منتخبات، في مقدمتها السعودية بطل كأس آسيا 1988، منتخب الأرجنتين بطل كأس أمريكا الجنوبية 1991، منتخب ساحل العاج بطل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1992، منتخب الولايات المتحدة بطل الكأس الذهبية 1991 .

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يُذكر أن فكرة بطولة القارات بدأت عام 1992 تحت اسم كأس الملك فهد وقام الاتحاد السعودي لكرة القدم برعاية أول بطولتين لها، وفي 1997 اعترفت الفيفا بالبطولة كبطولة رسمية، وأدرجتها في رزنامة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم وتم تغير مسمى البطولة إلى كأس القارات لكرة القدم.