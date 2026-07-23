يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، انتقادات لاذعة في أعقاب انتهاء منافسات كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمسكيك هذا الصيف، وشهدت الكثير من الجدل على عدة مستويات.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا أثليتيك"، تأتي هذه الأزمة على خلفية التقرير المرتقب لـ"مجموعة كوبنهاغن" - وهي هيئة استشارية دولية تربط بين المنصات الوطنية لمكافحة التلاعب الرياضي - والتي أبدت شكوكًا جدية حول نزاهة البطولة.

وطالبت الهيئة، "فيفا"، بتوضيحات رسمية حول عدة حالات مشتبه بها، حيث تستند هذه الشكوك إلى 7 أمثلة محددة رصدتها المنظمة المستقلة بعد مراقبة دقيقة لجميع مباريات البطولة الـ104 للتحقق من سلامة سلوكيات المراهنة.

ورغم عدم نشر التقرير الكامل بعد، أفادت المصادر بأنه تم الإبلاغ عن حالات بارزة تحت ما يُعرف بـ"الإشعارات الصفراء"، وهي مؤشرات تحذيرية على أنماط مراهنة غير معتادة؛ شملت البطاقة الحمراء التي حصل عليها الجنوب إفريقي ثيمبا زواني، في مباراة افتتاح جنوب أفريقيا ضد المكسيك، ورصد رهان ضخم بقيمة 4.8 مليون دولار على تعثر إسبانيا أمام الرأس الأخضر في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، بالإضافة إلى التدخل الطويل لنظام تقنية الفيديو (VAR) لإلغاء هدف فيران توريس ضد السعودية.

إلا أن التساؤل الأكبر يتركز حول حالة اللاعب فولارين بالوجن، ففي يوم حصوله على البطاقة الحمراء أمام البوسنة والهرسك، ظهرت على الفور سوق مراهنات بشأن احتمالية مشاركته في المباراة التالية ضد بلجيكا، في وقت لم يكن يُعلم فيه بعد أن قرار إيقافه سيُلغى لاحقًا، وهو القرار الذي لم يُؤكد رسميًا إلا بعد ثلاثة أيام وفي إجراء استثنائي لم يحدث مع أي لاعب آخر.

وتثير هذه المطالبات الرسمية توترًا صريحًا مع "فيفا"، لا سيما بعد تصريحها السابق بخلو البطولة من أي أنشطة مراهنة مشبوهة.

وفي هذا السياق، يرى خبير المراهنات كريستيان كالب في حديثه لـ"ذا أثليتك"، ضرورة التريث في استخلاص النتائج، موضحًا أن حركة المراهنات غير المألوفة قد تُعزى لعوامل مشروعة كتحوط وكلاء المراهنات ضد المخاطر المالية، مع إقراره في الوقت ذاته بأن احتمال تسريب معلومات داخلية يمثل تهديدًا جادًا.

وتزداد الصورة تعقيدًا مع الضخ المالي الهائل، حيث قُدرت قيمة الرهانات خلال البطولة بنحو 240 مليار دولار - وهو ما يقارب ضعف رقم النسخة السابقة - بالتزامن مع الصعود السريع لأسواق التنبؤات الجديدة، مما يفرض تحديات جديدة وغير مسبوقة على أجهزة الرقابة وضمان النزاهة الرياضية.