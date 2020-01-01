الفيفا قد يطيح بآمال الاتحاد بالمشاركة في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا قد يشهد عدم مشاركة اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن إمكانية حرمان فريق الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا بسبب عقوبات وغرامات المفروضة من قبل الفيفا.

وكان الاتحاد تعرض لأكثر من عقوبة مالية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة بسبب المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين الأجانب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "مكة" السعودية، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد مهدد بالفعل بعدم تسجيل اللاعبين الأجانب وأيضًا بعدم اللعب في أبطال آسيا.

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وأشارت التقارير إلى القضايا المالية في الفيفا ضد الاتحاد هي من ستعرضه للإيقاف أو عدم تسجيل اللاعبين لأن هناك قضية خاصة ببريجوفيتش وسيكو سانوجو ومروان داكوستا.

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وظهرت مؤخرًا أيضًا بعض التقارير حول احتياج الاتحاد ما يقرب من 10 ملايين دولار لسداد الغرامات المقررة ضده في الاتحاد الدولي.

الاتحاد يعاني في السنوات الأخيرة بسبب عدم تقديم اللاعبين الجدد المرغوب منهم من أجل المنافسة على الألقاب خلال المواسم الماضية.