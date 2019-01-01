الفيصل يناقش سبل تعزيز العلاقات مع رئيس الاتحاد الآسيوي

سلمان آل خليفة في الرياض بدعوة من ولي العهد

استقبل عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة "الرياض"، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

رئيس الاتحاد الآسيوي يتواجد خلال هذه الأيام في الرياض بدعوة من ولي العهد محمد بن سلمان، لحضور منتدى "مستقبل الاستثمار"، في نسخته الثالثة، والذي يقام غدًا وبعد غدٍ.

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وناقش الفيصل مع آل خليفة العديد من الجوانب المتعلقة بكرة القدم العربية والآسيوية ومستقبلها، بجانب سبل تعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري، وبحث إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات، لخدمة كرة القدم في القارة عمومًا.

وأقيم اللقاء في حضور عبد الإله الدلاك؛ مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورجاء الله السلمي؛ أمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم، وياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومسلي آل معمر؛ رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن الرياض تستضيف بعد أيام ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب جامعة الملك سعود، بين الهلال وأوراوا ريدز الياباني، في التاسع من نوفمبر المقبل.