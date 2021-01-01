الفيصلي يرفض التجزئة ويتسبب في أزمة لنادي الاتحاد

الاتحاد يسعى للتخلص من أزماته المالية

ترفض إدارة نادي الفيصلي، الموافقة على طلب نادي الاتحاد، بتقسيط مستحقاتها، وذلك عن طريق جدولتها، خوفًا من سقوط حق المطالبة بعد صدور القرار، وانتظار حوالي 4 مواسم.

لجنة فض المنازعات ألزمت نادي الاتحاد بدفع مستحقات انتقال عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني ومحمد بن فؤاد، والتي تبلغ 7.2 مليون ريال، خلال 30 يومًا.

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وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن إدارة الفيصلي تخشى سقوط حق النادي، في حال عدم التزام الاتحاد، لتتحول إلى قضية أخرى ويتم الانتظار أعوامًا أخرى".

وأشارت إدارة الفيصلي إلى أنها لن تصدر قرارها قبل مراجعة الموضوع قانونيًا، وبعدها يتم الرد على أي طلب مقدم إلى الإدارة خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك بعدما أرسلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، طلبًا إلى الفيصلي بجدولة المستحقات، وذلك من أجل إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة على النادي.

وتريد إدارة نادي الاتحاد الفوز ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على حساب الرجاء المغربي، من أجل الحصول على الجائزة المالية التي تصل إلى 24 مليون ريال سعودي، لحل أزمات النادي المالية.